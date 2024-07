Pau Lopez s'en va, l'OM contacte un autre portier espagnol

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est sur pas mal de fronts en ce mercato estival. Roberto De Zerbi veut recruter au poste de gardien de but.

Roberto De Zerbi a des ambitions élevées avec son OM. L'ancien de Brighton compte bien donner un coup de fouet à l'effectif phocéen. Cela passera notamment par l'arrivée d'un ou de deux gardiens de but. Pau Lopez est plus que jamais sur le départ, lui qui bénéficie d'une belle cote en Serie A, notamment à Côme. L'OM veut donc préparer ses arrières et boucler un portier dans les prochaines heures. Quelques belles affaires sont à faire en Liga et Pablo Longoria travaille apparemment fort sur un profil évoluant à Las Palmas.

Un nouveau portier espagnol à l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par UD Las Palmas Oficial (@udlaspalmasoficial)

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’Olympique de Marseille est en effet en contacts sérieux avec Las Palmas pour le recrutement de son gardien de but, Alvaro Valles. En fin de contrat en juin 2025 avec le club des Canaries, l'Espagnol de 26 ans pourrait être une belle affaire et débarquer pour moins de 10 millions d'euros. Reste à savoir si cela serait dans un poste de titulaire ou non. On sait que le profil de Brice Samba (RC Lens) reste surveillé de près par l'OM. L'arrivée de Valles provoquera en tout cas le départ de Pau Lopez, qui rapporterait près de 5 millions aux Phocéens. Les grandes manoeuvres ont démarré à Marseille. Alexis Sanchez et Mason Greenwood sont aussi espérés pour une signature rapide. La saison prochaine, les Phocéens voudront jouer le haut du tableau et accrocher une place en Ligue des champions. La signature d'un gardien de but fiable pour le plus haut niveau est donc essentielle. Alvaro Valles, fort de 132 matchs avec Las Palmas, a des arguments à faire valoir pour être à la hauteur des ambitions marseillaises.