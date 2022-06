Pablo Longoria commence à coûter très cher à l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Arrivé à l'OM en août 2020, Pablo Longoria suscite plutôt des réactions positives que négatives notamment sur le plan du recrutement. Ses beaux coups restent dans les mémoires mais Bertrand Latour n'oublie pas les erreurs commises par le boss marseillais.

Finances réduites mais besoin d'augmenter significativement le niveau de l'effectif, l'OM aura un mercato estival agité. Heureusement, Pablo Longoria est à la tête du club phocéen. L'Espagnol, ancien directeur sportif, est connu pour ses intuitions payantes au niveau des transferts entrants. Ces dernières saisons, il a été loué pour ses bonnes idées de recrutement comme Mattéo Guendouzi, William Saliba, Cengiz Under entre autres la saison passée. Des joueurs bien intégrés au système de Jorge Sampaoli, à la Ligue 1, qui ont contribué à amener Marseille à la deuxième place du championnat et à la prochaine Ligue des champions.

Latour regarde aussi les bêtises de Longoria

Toutefois, ces réussites ne doivent pas faire oublier les erreurs commises en parallèle par le boss olympien. C'est l'avis de Bertrand Latour, journaliste pour la Chaine l'Equipe, qui prend pour exemple tous les indésirables que l'OM doit vendre cet été. Alvaro, Amavi, Strootman, Radonjic ou encore Luis Henrique notamment. Des joueurs choisis par Longoria et pour certains même prolongés par le président marseillais. Des erreurs qui ne sont pas sans conséquence sur les finances de l'OM.

🎙️ Pablo Longoria: "𝗪𝗲 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗴𝗶𝘃𝗲 𝗺𝗮𝘅𝗶𝗺𝘂𝗺 𝗰𝗼𝗵𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁."



Read the full interview with our president below👇



⚪️🔵 — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) June 25, 2022

« Ça c’est des conneries de Longoria. […] Alvaro ils l’ont prolongé. C’est lui qui l’a prolongé en tant que président. Amavi pareil, qui était sur le banc avec Sampaoli alors qu’il n’en voulait pas beaucoup. À la fin, 2022 ou 2024, ou 2025, les contrats c’est pas pareil. Ça fait deux, trois, quatre, cinq millions. À chaque fois. Et Luis Henrique, qui l’a recruté ? C’est Longoria également. Il a réussi plein de choses, mais il s’est aussi trompé », a t-il développé dans l'Equipe de Greg. Loin d'être anodin quand on sait que l'OM doit encore trouver des fonds pour le mercato et notamment vendre ces joueurs aux contrats bien solides.