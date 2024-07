Ounahi reçoit une belle offre, l'OM soupire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au contraire de plusieurs joueurs, Azzedine Ounahi n’a pas été mis à l’écart par Roberto De Zerbi lors de cette préparation. Mais l’international marocain ne sera pas retenu par l’OM en cas de belle offre.

En ce début de préparation estivale, l’Olympique de Marseille a envoyé un message fort à plusieurs joueurs de son effectif. Jonathan Clauss, Pau Lopez, Chancel Mbemba, Jordan Veretout ou encore Samuel Gigot sont invités à trouver un nouveau club et ont ainsi été écartés du groupe dirigé par Roberto De Zerbi lors des séances tactiques et des matchs amicaux. Une décision qui ne concerne pas Geoffrey Kondogbia et Azzedine Ounahi, mais cela ne veut pas dire que l’international centrafricain et le milieu de terrain du Maroc vont rester.

OM : Ounahi et Benatia, ça va se finir au tribunal https://t.co/BI6K7ltQJC — Foot01.com (@Foot01_com) July 21, 2024

En ce qui concerne Ounahi, sa cote est élevée en Arabie saoudite et au Qatar et plusieurs clubs sont à l’affût. Mais le joueur aimerait idéalement poursuivre sa carrière en Europe. Cela tombe bien, le Bétis Séville souhaite accélérer pour le recruter, selon les informations du média Lions de l’Atlas. Le club espagnol a soumis à l’Olympique de Marseille une offre de prêt avec option d’achat, une proposition à laquelle Pablo Longoria n’a pas encore répondu.

Le Bétis Séville courtise Ounahi

Et pour cause, on imagine que cette offre ne va pas faire sauter au plafond l’état-major de l’OM, qui est d’accord pour se séparer de l’international marocain, à condition de récupérer une belle indemnité de transfert. Il y a un an et demi, le club phocéen avait lâché une dizaine de millions d’euros pour recruter Azzedine Ounahi à Angers et c’est au minimum cette somme que l’OM va tenter de récupérer grâce à la vente à venir de son numéro 8. De son côté, le joueur est très séduit par la possibilité d’évoluer en Liga, une destination qui le tente davantage que l’Arabie Saoudite. Il ne reste donc plus qu’à trouver un terrain d’entente entre le Bétis et Marseille dans les prochains jours, alors que Roberto De Zerbi a déjà fait savoir à ses dirigeants qu’il n’était pas opposé au départ d’Ounahi.