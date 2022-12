Ounahi à l'OM, tout est très clair

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Azzedine Ounahi et ses coéquipiers marocains joueront ce samedi la petite finale de la Coupe du Monde face à la Croatie, mais le milieu de terrain du SCO pourrait rapidement changer de club à son retour du Qatar.

Compte tenu des performances de l’équipe du Maroc lors de ce Mondial 2022, et avant même de savoir si l’équipe de Walid Ragragui finira sur le podium, les joueurs marocains sont suivis de très près. Et notamment Azzedine Ounahi, le jeune milieu de terrain qui évolue à Angers. Sous contrat avec le club de Ligue 1 jusqu’en juin 2026, Ounahi a tapé dans l’oeil de très nombreux clubs, et pas uniquement en France. Mais parmi les pistes évoquées dans notre Championnat, il y a l’Olympique de Marseille. L’OM s’intéresse au joueur des Lions de l’Atlas, et pas seulement depuis la Coupe du Monde, mais hélas les performances du Maroc du côté de Doha risquent de faire totalement capoter la possibilité pour Pablo Longoria de faire signer Azzedine Ounahi. La réalité du marché des transferts fait que le joueur arrivé en 2021 à Angers et dont la valeur était estimée à 3,5 millions d’euros avant le Mondial vaut désormais beaucoup plus. Surtout que certains experts le comparent déjà à N'Golo Kanté.

Ounahi n'est plus au prix de l'OM

🎙 | Président d’Angers :



« On a des offres pour Azzedine Ounahi. Des approches de grands clubs et de clubs moyens. Ça vient de partout : Italie, Espagne, Angleterre, France... notre souhait est de trouver un deal en janvier, mais qu'il reste jusqu'à la fin de la saison. » 🇲🇦✨ pic.twitter.com/8Kajv1YUSN — Joueurs Marocains 🇲🇦 (@JoueursMA) December 16, 2022

Au point de faire d’Azzedine Ounahi une cible très dure et même impossible à atteindre pour l’Olympique de Marseille comme l’explique un journaliste de FootballClubDeMarseille. « En termes de notoriété et de zoom qu’il y a eu sur lui pendant le Mondial je pense que cela devient impossible pour l’OM. Angers va vouloir faire jackpot avec leurs deux joueurs marocains, lui c’est le plus jeune, c’est celui qu’ils vont vouloir vendre le plus cher, on parle de chiffres mirobolants en Angleterre, de 45 millions d’euros. Lille avait tenté de le recruter l’été dernier, mais Angers avait refusé leur offre de 7 millions d’euros. Donc autant vous dire que cela va coûter cher », explique Nicolas Filhol, au moment où le nom d’Azzedine Ounahi circule du côté de plusieurs club de Premier League et notamment Leicester, et même au Barça. Autrement dit, Pablo Longoria a probablement déjà compris qu'il fallait passer à autre chose lors du futur mercato, le président du SCO Angers ayant reconnu avoir déjà des offres venues de toute l'Europe, même s'il souhaite garder la star marocaine jusqu'à la fin de l'actuelle saison.