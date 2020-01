OM : Zubizarreta reçoit un bon plan mercato venu de Chine

Dans : OM.

Discret depuis le début du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille est sûrement à l’affût d’une bonne opportunité. Cela tombe bien, le directeur sportif Andoni Zubizarreta vient de recevoir un bon tuyau.

André Villas-Boas avait prévenu : sans départ, l’Olympique de Marseille restera inactif pendant ce marché des transferts. Le club phocéen n’a pas les moyens de recruter, alors que son entraîneur ne refuserait pas une ou deux arrivées, notamment au poste d’ailier droit. En effet, la longue absence de Florian Thauvin, annoncé de retour en février après une opération à la cheville, laisse un grand vide pas vraiment comblé par les différentes alternatives. Le coach portugais a par exemple aligné Valère Germain, Bouna Sarr ou encore Maxime Lopez sur ce couloir, mais aucun ne s’est solidement installé.

Du coup, l’ancien Marseillais Jean-Charles De Bono a proposé le nom de l’ailier Yannick Ferreira Carrasco au directeur sportif Andoni Zubizarreta. « Tu prends Carrasco, c’est te renforcer ! C’est un vrai renfort offensif, a conseillé le consultant de Football Club de Marseille. C’est un joueur de couloir qui est capable de jouer à droite et à gauche. Il est en Chine, mais il veut partir de Chine. Mais bon, c’est un salaire très haut. » En effet, le Belge ne cache pas sa volonté de quitter le Dalian Yifang à l’approche de l’Euro 2020. Mais entre son salaire chinois et les nombreux clubs intéressés (Milan AC, Everton, Naples, Betis Séville…), on ne voit pas comment l’Olympique de Marseille pourrait attirer le joueur passé par l’AS Monaco et l’Atlético Madrid.