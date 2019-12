OM : Zubizaretta a un gilet pare-balles, il ne craint rien

Dans : OM.

Longtemps critiqué par les supporters de l'Olympique de Marseille, qui l'accusait d'avoir un rôle fictif au sein du club phocéen, Andoni Zubizarreta bénéficie de la protection d'André Villas-Boas. Et donc il ne craint plus rien.

Le départ de Rudi Garcia et la venue d’André Villas-Boas ont changé l’atmosphère à la Commanderie, notamment pour le directeur sportif de l’OM dont le rôle était totalement flou, au point même que l’on se demandait quel était le réel travail de l’Espagnol. Mais avec AVB, Zubi a retrouvé ses aises et peut s’impliquer davantage dans la gestion de l’effectif, dans la limite toutefois du maigre budget alloué par Frank McCourt pour le mercato. Pour l’ancien dirigeant barcelonais, la vie est belle, le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille assumant ses responsabilités, Andoni Zubizarreta laissant sous-entendre que ce n’était pas le cas avec Rudi Garcia.

« En conférence de presse, il ne cherche ni excuse ni polémique, il n’envoie pas de message subliminal aux dirigeants. Et avec moi, l’échange est naturel, sans lutte de pouvoir. Si on se trompe, on se trompe ensemble. On est un peu plus en alchimie », explique, dans le Journal du Dimanche, le directeur sportif espagnol qui envoie lui aussi un message subliminal à destination de Garcia. Cependant, si Andoni Zubizarreta semble plus à l’aise dans ses baskets, c’est qu’il sait que malgré les reproches du propriétaire de l’OM à son encontre, il profite de la protection d’André Villas-Boas comme le confirme le JDD. Et cela même si Zubi affirme que « jamais il n’a été sur le départ. » Avec les résultats actuel de Marseille, le duo Zubizaretta-Villas-Boas ne craint effectivement strictement rien.