OM : Zubi a déniché le remplaçant de Luiz Gustavo en Colombie

Dans : OM, Mercato.

L’opération dégraissage peine à se lancer à Marseille, où les cadres très bien payés sont forcément difficiles à caser en Europe. Même s’il fait partie des joueurs que les supporters ne veulent pas voir partir, Luiz Gustavo possède une belle touche en Turquie avec le Fenerbahçe, qui cherche à le faire venir. En cas de départ, l’OM récupérait une somme annoncée proche de 7 ME, mais surtout beaucoup de place dans sa masse salariale. De quoi travailler astucieusement sur son remplacement ?

C’est ce qu’annonce Foot Mercato, pour qui Andoni Zubizarreta a déjà une idée en tête. Le directeur sportif de l’OM apprécie les qualités d’un joueur méconnu en Europe : Victor Cantillo. Ce milieu de terrain défensif de 25 ans évolue à Junior de Baranquilla, dans le championnat colombien, et ses performances régulières ont mis en éveil le FC Porto et le Bétis Séville, en plus de l’OM. De quoi créer une belle concurrence, même si pour l’heure, le club phocéen n’a pas officiellement bougé, le départ d’un Luiz Gustavo ou d’un Strootman n’étant pas considéré comme imminent. De son côté, l'international colombien se tient prêt en cas d'opportunité en Europe.