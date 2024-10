OM ‍: Zidane s'enflamme pour Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Troisième de Ligue 1, l’OM a l’occasion de recoller avec le PSG en cas de victoire dans le Classique du championnat dimanche au Vélodrome. Une rencontre que suivra avec attention la famille Zidane.

Chez les Zidane, inutile de dire que l’on sera supporter de l’Olympique de Marseille ce dimanche face au Paris Saint-Germain dans le choc de la 9e journée de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi, sont 3es du championnat à trois points de leur rival et une victoire au Vélodrome dans trois jours relancerait le suspense dans la course au titre. Même s’il n’a jamais entraîné l’OM, Zinedine Zidane n’a jamais masqué son amour pour le club phocéen et l’ancien technicien du Real Madrid a visiblement transmis cela à ses enfants.

Interrogé par Free, Luca Zidane s’est enflammé pour les coéquipiers de Mason Greenwood en estimant que Marseille pouvait jouer le titre cette saison. Pour l’ancien gardien des U20 de l’Equipe de France, actuellement à Grenade en deuxième division espagnole, il n’y a pas un monde entre l’OM et ses deux concurrents, à savoir Monaco et le PSG. La rencontre de dimanche soir pourrait donc être décisive dans cette bataille pour le titre en Ligue 1.

La famille Zidane soutient l'OM

« Cette année, l’OM a vraiment une bonne équipe. Pourquoi pas retrouver déjà la Ligue des Champions et pourquoi pas aller chercher le titre. J’y crois parce qu’ils ont une bonne équipe, le stade derrière. Quand tout va bien, c’est bien. Quand les choses ne vont pas bien, c’est compliqué. Mais je pense que cette année, avec l’équipe qu’ils ont, ils vont faire une grosse saison » a jugé Luca Zidane, qui ne manquera pas de supporter Marseille dimanche soir face au PSG, comme son père, lequel ne se cache pas pour clamer son amour du club olympien à chaque fois qu’il en a l’occasion. Et cela même si, au grand désarroi des supporters olympiens, « Zizou » n’a jamais franchi le cap en devenant l’entraîneur de l’OM.