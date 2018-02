OM : Zéro mercato, Eyraud explique à l'aise son choix !

Dans : OM, Ligue 1.

Ce samedi, l'Olympique de Marseille se réveille à la deuxième place du classement après sa probante victoire face à Metz et cela même si du côté de l'OM on peut avoir le regret de ne pas avoir fait une plus grosse opération en matière de différence de buts. Mais sur ce que l'on a vu vendredi soir au Vélodrome, il est évident que le club phocéen est bien armé pour cette deuxième partie du championnat. De quoi conforter les choix de Jacques-Henri Eyraud qui sur Canal+ a justifié la décision de ne recruter aucun joueur lors du mercato d'hiver.

« On a estimé qu’il n’était pas nécessaire de recruter. Pour les blessés, toutes les grandes équipes sont confrontées à ça. On a fait une bonne préparation physique, car on a peu de blessés. Ce n’est pas pour autant qu’on doit sauter les étapes. On a un plan, un cap et on continue. Ce qui est sûr c’est qu’on a trouvé un équilibre et un collectif. Il y a peut-être un manque de profondeur de banc, mais ça reste à prouver. On a beaucoup recruté depuis un an. On est compétitif. On est deuxième si on excepte la différence de buts, a expliqué le président de l’Olympique de Marseille, qui admet quand même qu’une réflexion a eu lieu concernant l’éventuelle signature d’un latéral gauche. On a regardé sur ce poste c’est vrai. Vous connaissez les contraintes du marché. On aurait pu recruter une doublure. On a recruté des jeunes. On a fait signer des jeunes avec Christopher Rocchia. Il faudra lui donner sa chance. On a décidé avec Rudi et Andoni, avec ce que le marché nous offrait comme possibilités, de ne pas recruter. »