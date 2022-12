OM : Wilfried Zaha, la piste qui claque au mercato !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM vise du lourd dans l’optique du mercato avec une piste de renom en Premier League menant à Wilfried Zaha.

Un an après avoir recruté Alexis Sanchez en provenance de l’Inter Milan, l’Olympique de Marseille a de nouveau l’intention de s’offrir un renfort de poids l’été prochain lors du mercato. Cette fois, c’est en Premier League que Pablo Longoria pourrait piocher puisque selon les informations du site 90 Min en Angleterre, le président de l’OM est très intéressé par le profil de Wilfried Zaha. L’attaquant de Crystal Palace, auteur de 87 buts en Angleterre depuis son arrivée en 2010, suscite l’intérêt du club phocéen. Il faut dire que la situation contractuelle de Wilfried Zaha a de quoi attirer l’attention de la direction marseillaise dans la mesure où l’international ivoirien sera en fin de contrat avec les Eagles en juin prochain. Pour l’heure, les négociations au sujet de sa prolongation n’ont pas abouti, ce qui laisse l’espoir à Marseille de rafler la mise.

Pablo Longoria en pince pour Wilfried Zaha

Au niveau salarial, l’Olympique de Marseille devra consentir un gros effort pour se payer Wilfried Zaha mais comme pour Alexis Sanchez, il n’y aura pas d’indemnité de transfert à payer, ce qui rend par conséquent l’opération possible. Le média croit par ailleurs savoir que malgré le calibre de Wilfried Zaha, la concurrence n’est pas démentielle pour le moment. Chelsea aurait pu faire de l’ombre à l’OM, mais les Blues sont finalement focalisés sur Christopher Nkunku, pour qui ils ont quasiment un accord de principe avec le RB Leipzig. En Italie, l’AC Milan a également manifesté son intérêt, sans pour autant passer à l’offensive de manière plus concrète pour le moment. C’est finalement en France que la concurrence pourrait être la plus embêtante pour l’OM car le PSG surveille la situation de Zaha de près, tout comme l’AS Monaco. Mais avec cette piste prestigieuse à moindre coût, Marseille tient peut-être l’un des gros coups du prochain mercato estival.