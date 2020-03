LOSC : L’étrange confidence de Galtier sur l'écroulement de l’OM

Dans : OM.

Avec quatre points pris en trois matchs, l’OM pourrait voir sa deuxième place être clairement remise en cas en cas de revers à Montpellier. A Lille, personne n’y croit visiblement.

Avant le match de ce samedi à Montpellier, le rythme de l’Olympique de Marseille est plutôt inquiétant. Le club provençal a tenu une victoire précieuse à Nîmes, mais toujours face à des adversaires de deuxième partie de tableau, a perdu à domicile contre Nantes avant de concéder un nul encombrant contre Amiens. Malgré la belle avance au classement, les poursuivants pourraient reprendre espoir dans la course à la deuxième place. Mais ce n’est pourtant pas le cas de Lille, qui revient fort en cette fin de saison malgré ce revers à domicile contre l’OM en février. Pour Christophe Galtier, aller chercher Marseille sera mission impossible avec ces sept points de retard.



« On est, je pense, trop loin pour aller chercher l'OM. On regarde la troisième place. Pour l'instant, la deuxième est loin. On regarde aussi derrière, on est obligés. C'est un championnat qui va être très serré. Paris est en finale des deux Coupes. S'ils l'emportent, beaucoup d'équipes vont se battre pour la cinquième et sixième place donc ça va donner des matches difficiles », a fait savoir le coach du LOSC, que l’on ne peut pas accuser de mettre la pression sur Marseille avant les matchs du week-end. Reste à savoir si l’OM va redresser la barre ou rester sur sa forme des derniers matchs, ce qui pourrait clairement finir par donner des idées aux candidats pour le podium.