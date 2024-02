OM ‍: Vitinha est parti, les attaquants traités de nuls

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille n'a rien montré dimanche soir à Lyon, et les attaquants phocéens sont la cible de toutes les critiques après ce non-match. Même dans La Provence, on est sans pitié avec Aubameyang, Ndiaye et Luis Henrique.

On ne sait pas ce qu'il se serait passé si l'incroyable tentative d'Amine Harit sur le coup d'envoi du match OL-OM avait fini sa course au fond des filets lyonnais, mais ce qui est certain, c'est que ce geste n'a pas ouvert l'appétit des attaquants marseillais. Car c'est peu dire que Pierre-Emerick Aubameyang, Illiman Ndiaye et Luis Henrique ont été nuls sur la pelouse du Groupama Stadium et n'ont pas réellement pesé dans un match finalement gagné logiquement par l'OL (1-0). Dans La Provence, le trio offensif aligné par Gennaro Gattuso obtient des notes qui ne dépassent pas 2,5 sur 10 avec des appréciations à la hauteur de cette prestation insipide. Pour Ludovic Ferro, journaliste du quotidien phocéen, il est évident qu'avec un tel niveau sur le plan de l'attaque, l'Olympique de Marseille ne pouvait pas réellement espérer rivaliser avec un OL qui n'est pourtant pas au sommet de son art.

Tous nuls, l'attaque de l'OM est détruite

Et notre confrère de dire tout le mal qu'il a pensé du trio Aubameyang, Ndiaye et Luis Henrique, incluant même Amine Harit dans ce massacre de l'OM. « Individuellement, les quatre joueurs les plus offensifs ont été mauvais. Tout le monde était au courant, mais le problème ne venait pas exclusivement de Vitinha, prêté au Genoa cette semaine. Harit et Ndiaye, qui ont peu joué avec le Maroc et le Sénégal et devaient digérer en mode express la douleur d’une élimination précoce de la CAN ont tout raté ou presque (…) Qu’écrire sur Luis Henrique ? La surprise du mercato, revenu d’un an et demi de prêt à Botafogo, n’a servi à rien et a réalisé un festival de gestes mal assurées (…) Aubameyang n’est que l’ombre du grand joueur qu’il a été et s’il ne se (re-réveille pas, ce ne sont pas trois semaines brillantes entre novembre et décembre qui sauveront sa saison. Ni celle de l’OM, bien mal embarquée, en partir à cause d’une attaque gênante depuis des mois », écrit Ludovic Ferro, qui n'est pas le seul à s'inquiéter pour l'avenir de l'Olympique de Marseille cette saison avec un tel niveau offensif.