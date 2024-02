L1 ‍: Lacazette coule l'OM, Lyon s'offre l'Olympico ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

20e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille : 1-0.

But : Lacazette (37e) pour l’OL.

Dans un Olympico bien animé, l’Olympique Lyonnais a réussi à dominer Marseille (1-0) grâce à un but de son capitaine, Alexandre Lacazette.

En quête de points dans son opération maintien, Lyon voulait profiter de la réception de Marseille pour repartir de l’avant après deux défaites de suite en L1. Et suite à un début de match crispant, sachant qu’Harit était à deux doigts de marquer le but de l’année sur le coup d’envoi, Lopes étant sauvé par sa barre transversale (1ère), l’OL ouvrait le score. Sur un bon centre de Nuamah depuis le côté gauche, Lacazette marquait d’un tacle à bout portant après avoir gagné son duel avec Meïté (1-0 à la 37e). Un but qui lançait les Gones, vu que le Général Lacazette butait ensuite sur le poteau puis le gardien marseillais (43e). Malgré cette occasion manquée, Lyon rentrait aux vestiaires avec un avantage plutôt logique face à un timide OM.

Après la pause, l’OL tentait de faire le break avec Nuamah (54e), mais c’est Marseille qui se montrait le plus dangereux lors d'un gros cafouillage dans la surface lyonnaise (69e), qui ne profitait pas à Ounahi ou Moumbagna. Par la suite, Aubameyang était tout proche d’égaliser avec un piqué par-dessus Lopes, mais Matland-Niles sauvait son équipe en dégageant le ballon sur sa barre (79e). En fin de match, l'OL ne tremblait pas et s'adjugeait finalement cet Olympico (1-0).



💥 C'EST FINI 💥



Nos joueurs s'imposent face à Marseille 🔴🔵

3️⃣ points qui vont compter pour la suite ! 🚀#OLOM 1-0 pic.twitter.com/PPTynK5NEy — Olympique Lyonnais (@OL) February 4, 2024

Grâce à ce premier succès de l’année 2024 en championnat, l’OL de Pierre Sage prend trois points d’avance sur la zone rouge. Lyon revient ainsi à hauteur de la 13e place avec ses 19 unités. De son côté, l’OM de Gennaro Gattuso s’enfonce dans le ventre mou en enchaînant les contre-performances. Marseille est désormais huitième, à six points du Top 5.