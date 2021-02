OM : Villas-Boas se fiche du monde, Ntcham hallucine

Dans : OM.

Il y a tout juste une semaine, André Villas-Boas se plaignait officiellement du recrutement d’Olivier Ntcham à l’Olympique de Marseille.

« C’est précisément un joueur pour lequel j’avais dit non » expliquait notamment l’ex-entraîneur de l’OM en conférence de presse. C’est à la suite de cette sortie de route non maîtrisée que le Portugais a été mis à pied par le club phocéen. Une semaine plus tard, Olivier Ntcham a officiellement été présenté aux médias en compagnie de Nasser Larguet et de Pablo Longoria. L’occasion pour l’ex-milieu de terrain relayeur du Celtic Glasgow de répondre à André Villas-Boas. Et pour le natif de Longjumeau, il est clair qu’AVB se moque du monde dans la mesure où il voulait personnellement le recruter il y a un an…

« On m'a rapporté ces paroles, ça m'a beaucoup surpris parce que quand j'ai fini l'Euro avec les Espoirs (2019), l'OM me voulait, Andoni Zubizarreta avait contacté mon entourage. Donc quand moi j'entends ça ensuite, ça me fait drôle. André Villas-Boas me connaissait bien, il était au courant. Son agent personnel voulait travailler avec moi, il demandait même un mandat exclusif sur Marseille que je n'ai pas accepté, et je pense que par la suite il s'en est suivi tout ça. Ça m'a beaucoup surpris, mais après j'ai fait abstraction de cette histoire parce que je suis heureux de venir à Marseille. Pour rien au monde j'aurais refusé de venir ici. J'ai positivé et j'ai regardé de l'avant » a lancé Olivier Ntcham, qui figurera dans le groupe de l’Olympique de Marseille pour la première fois à l’occasion du déplacement à Auxerre mercredi après-midi en Coupe de France. Quant à voir s’il sera titulaire, un doute existe car Ntcham a reconnu qu’il n’avait pas encore 90 minutes dans les jambes. Au milieu, Nasser Larguet aura du choix avec Valentin Rongier, Pape Gueye, Boubacar Kamara, Michaël Cuisance et donc Olivier Ntcham.