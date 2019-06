OM : Villas-Boas dit oui à un mercato low-cost à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Ce n’est un secret pour personne, la situation financière de l’Olympique de Marseille est préoccupante.

Effectivement, le club phocéen est dans l’obligation de dégraisser son effectif pour rester dans les clous du fair-play financier. Surtout, la non-participation du club phocéen aux coupes européennes la saison prochaine modifie les plans de Jacques-Henri Eyraud, et force l’état-major à envisager un mercato low-cost pour la première fois de l’ère Frank McCourt. Contraignant certes, mais pas rédhibitoire pour atteindre l’objectif podium selon André Villas-Boas, qui a commenté cette situation sur la chaîne Sport TV.

« Je suis très satisfait de la grandeur du club et du challenge. J'ai accepté, car j'ai rencontré des personnes que je connais bien, notamment Andoni Zubizarreta et Albert Valentin, qui faisaient partie de la structure barcelonaise et m'ont fait accepter ce défi. On a également des responsabilités vis-à-vis du fair-play financier : le mercato sera court et réduit. On devra tirer le maximum des jeunes qu'on a à notre disposition. Les objectifs du propriétaire sont de finir dans les trois premiers. Nous allons essayer de les atteindre » a commenté André Villas-Boas, pour qui l’Olympique de Marseille sera tout de même ambitieux en dépit de certaines contraintes sur le marché des transferts.