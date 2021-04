OM : Vidal a trois offres, Marseille est là !

Dans : OM.

Le prochain mercato sera celui des grands chamboulements à Marseille, où Pablo Longoria et Jorge Sampaoli sont aux commandes des opérations.

Entre les prêts et les joueurs en fin de contrat, plus de dix joueurs pourraient faire leurs valises au mercato estival, de Khaoui à Germain en passant par Ntcham, Cuisance ou encore Thauvin. De toute évidence, l’OM se prépare à vivre un mercato rempli de surprises, guidé par les volontés de Jorge Sampaoli et les idées du malin Pablo Longoria. Ancien sélectionneur du Chili, l’entraîneur de l’OM aimerait notamment relancer Arturo Vidal, en difficulté cette saison à l’Inter Milan. Les émoluments du Chilien sont colossaux (6 ME par an), mais l’OM étudie cette piste et pourrait bondir dans le cas où Vidal accepterait de consentir un effort financier.

Son agent préfère qu'il reste à l'Inter

A en croire les informations de Calcio Mercato, la piste Arturo Vidal est toujours active pour l’Olympique de Marseille, qui fait partie des trois clubs intéressés par le milieu de terrain rugueux de l’Inter Milan au mercato. Selon la publication italienne, Jorge Sampaoli connaît le joueur sur le bout des doigts et sait précisément comme l’utiliser pour optimiser ses qualités. Il pourrait combler poste pour poste le départ potentiel de Boubacar Kamara et former ainsi un duo assez complémentaire avec Pape Gueye au milieu de terrain à l'OM dans le 5-2-3 de Jorge Sampaoli. L’Olympique de Marseille devra cependant composer avec la concurrence de deux clubs étrangers dans ce dossier. Galatasaray et Flamengo sont sur les rangs pour obtenir le renfort de Vidal, sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en juin 2022. De son côté, son agent Fernando Felicevich pousse Arturo Vidal à rester chez les Nerazzurri pour la simple et bonne raison que l’ancien Bavarois ne retrouvera jamais un tel salaire dans un autre club d’ici la fin de sa carrière, sauf destination exotique.