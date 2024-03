OM ‍: Veretout secoué par un boucher, c'est Marseille bébé

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

A l'OM, tout va plus vite qu'ailleurs en Ligue 1. Honteux il y a encore trois semaines, les joueurs marseillais sont à nouveau adulés après cinq succès de rang. Jordan Veretout a résumé lui-même les paradoxes de la cité phocéenne.

C'est actuellement l'équipe la plus crainte de Ligue 1. L'OM enchaîne les succès et les buts inscrits depuis trois semaines et l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc phocéen. Avec 18 buts marqués en cinq matchs, l'OM de Gasset marche sur ses adversaires français et européens. De quoi rendre de nouveau enthousiastes les supporters marseillais, lesquels n'avaient pas de mots assez durs pour décrire les performances de leur équipe. L'ascenseur émotionnel a du être immense pour eux quand on se souvient de la médiocrité de l'OM à Brest pour le dernier match de l'ère Gennaro Gattuso.

Veretout remis en place chez son boucher

Pour beaucoup d'observateurs, ces progrès fulgurants sont dus à la sérénité amenée par Jean-Louis Gasset. Au vu de la pression subie par les joueurs de l'OM sur la Canebière, on est tenté d'adhérer à cette théorie. Jordan Veretout a offert un petit aperçu de la passion marseillaise au média Le Phocéen, rapportant notamment l'agacement de son boucher quand les résultats de l'OM n'étaient plus à la hauteur sous Gattuso.

Entretien avec Jordan Veretout à retrouver sur @lephoceen où il évoque notamment son adaptation à Marseille et les conditions de sa prolongation https://t.co/Ywsz6px1dm pic.twitter.com/6DU4Ypk8Z7 — Romain Canuti (@romcanuti) March 12, 2024

« Ouais, c'est Marseille, ils peuvent te suivre en moto et te faire des signes de pouce ou des signes de tête. Par exemple, quand tu perds un match, tu vas chez le boucher et il te dit « Réveille-toi », mais le week-end d'après, quand tu gagnes, ils sont contents, ils t'encouragent du mieux qu'ils peuvent. C'est ça, Marseille, c'est pour ça qu'on vient ici, parce qu'on sent cette chaleur et cette ferveur et on a envie de donner le maximum pour eux. Mais de voir le Vélodrome comme on le voit en ce moment, c'est exceptionnel », a lâché le milieu marseillais. Un engouement démesuré qui ne lui fait pas peur. Pour preuve, il a avoué au Phocéen vouloir prolonger à l'OM et surtout en être tout proche dans les faits.