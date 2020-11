OM : Vente du club, mercato, le mystère Paul Aldridge s'épaissit

Dans : OM.

Ces derniers mois, Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt ont fait gonfler l’organigramme de l’Olympique de Marseille avec des personnalités britanniques.

Impliqué dans la vente de clubs tels que Manchester City ou Leicester, Garry Gook a travaillé durant plusieurs semaines aux côtés de Frank McCourt. A ce jour, l’Anglais ne collabore plus avec le propriétaire de l’OM, et il est absolument impossible de savoir quel a concrètement été son rôle auprès de Frank McCourt. Par ailleurs, Paul Aldridge a également rejoint les rangs de l’Olympique de Marseille et travaille en collaboration directe avec Jacques-Henri Eyraud. Présenté comme un dirigeant puissant en Angleterre, Paul Aldridge était censé favoriser les échanges entre Marseille et les clubs anglais, notamment dans le but de vendre certains joueurs au prix fort en Premier League.

Néanmoins, force est de constater que l’Olympique de Marseille n’a pas vendu le moindre joueur Outre-Manche depuis que Paul Aldridge a rejoint la Provence. La question de son utilité se pose forcément, et a été posée au journaliste de RMC, Mohamed Bouhafsi. « Cook a arrêté sa mission de conseil auprès de McCourt en mai. Alridge est un représentant de l'OM en Angleterre pour aider le club à vendre des joueurs, avoir plus d'infos sur le marché en Angleterre sur les potentiels recrues » a fait savoir l’insider, toujours bien informé sur l’Olympique de Marseille et qui confirme donc que Paul Aldridge travaille toujours pour Jacques-Henri Eyraud. Reste maintenant à voir si l’Anglais collabore directement avec le directeur sportif Pablo Longoria, et si ses réseaux en Angleterre vont permettre à Marseille de réaliser quelques grosses ventes en Premier League à l’avenir. C’est précisément sur cela que Frank McCourt l’attendra l’été prochain…