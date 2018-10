OM : Vendu comme un cador, Strootman fait des déçus à Marseille

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Recrue phare du mercato estival de l’Olympique de Marseille, Kevin Strootman avait réalisé un premier match de haute volée contre l’AS Monaco, début septembre. Mais depuis, l’international néerlandais peine à confirmer. Lors des déplacements à Lyon et Lille, il a même semblé être dépassé à certains moments. Même s’il est encore trop tôt pour juger définitivement la qualité de l’ex-joueur de l’AS Roma et l’intérêt de ce recrutement pour l’OM, Bernard Bosquier n’a pas caché sa déception. Interrogé par Le Phocéen, l’ancien défenseur du club olympien a notamment pointé la nonchalance du milieu défensif de 28 ans.

« Je me pose vraiment des questions sur lui, qu'on m'a vendu comme un grand joueur. J'ai l'impression qu'il s'emmerde sur le terrain, qu'il ne sait pas ce que l'on attend de lui. À un moment, je me demandais même s'il jouait. Bien sûr, il vient d'arriver, mais il n'a pas 20 ans. Il doit donner beaucoup plus que ça » a-t-il confié, déçu par les premiers pas de Kevin Strootman à l’Olympique de Marseille. Espérons pour les supporters du club phocéen que le Néerlandais mettra vite tout le monde d’accord en France. Pour cela, il faudra hausser son niveau de jeu face à Limassol en Ligue Europa puis contre Caen à l’Orange Vélodrome, dimanche prochain.