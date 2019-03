OM : Valère Gemain se voit un peu comme le Benzema de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Découpé en rondelles par les supporters de Marseille pendant des mois et des mois, Valère Germain est de nouveau en odeur de sainteté au Vélodrome, depuis qu'il a retrouvé des couleurs, son association avec Mario Balotelli étant payante. C'est une évidence, le duo Germain-Balotelli fonctionne bien, l'attaquant français de l'OM ayant trouvé avec le buteur italien les bons réglages et cela de manière très rapide. Désormais plus serein, la vindicte populaire étant retombée, Valère Gemain admet que durant les moments difficiles, il n'a pas joué sa carte personnelle et que cela l'a peut-plombé.

Mais l'attaquant de l'Olympique de Marseille sait que cela est dans son caractère, un peu comme Karim Benzema au Real Madrid. « Ça peut être ma qualité et mon défaut en même temps. Il y a deux, trois mois, j'étais seul devant et à certains moments, j'aurais peut-être dû plus penser à moi. Mais c'est mon style de jeu, je ne changerai pas. Toutes proportions gardées, Karim Benzema, au Real Madrid, devrait peut-être parfois plus penser à lui mais il a besoin de décrocher, de venir jouer, de toucher le ballon. Il ne se renie pas. Je fonctionne comme cela aussi », explique, dans L'Equipe, Valère Germain à qui on espère d'avoir à la fin de sa carrière le palmarès de Karim Benzema.