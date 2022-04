Arek Milik remet sa Parka, l'OM est sous le choc

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Considéré comme l’avant-centre qu’il manquait depuis longtemps à l’OM lors de son recrutement, Arkadiusz Milik ne bénéficie pas du même égard de la part de Jorge Sampaoli.

L’entraineur argentin n’a pas vraiment une haute estime du Polonais, qu’il a laissé sur le banc de touche à plusieurs reprises cette saison, y compris quand l’ancien du Napoli trouvait le chemin des filets. Revenu de blessure, Milik est tombé de très haut jeudi dernier. Toute la semaine précédent le match face au Feyenoord, le joueur de l’OM s’était entrainé avec les titulaires, y compris lors des essais tactiques de la veille de la rencontre. L’Equipe raconte la suite, et le Polonais n’a pas vraiment apprécié. Lors de la réunion d’avant-match à 14h30, Milik a été placé sur le banc de touche, sans aucune explication de la part de son entraineur. Certes, Jorge Sampaoli n’est pas là pour justifier ses choix, et encore moins donner des explications à chaque joueur qui n’est pas dans le 11 de départ, mais même ses coéquipiers ont été surpris par ce choix de mettre Bamba Dieng dès le coup d’envoi. Et ce n'est qu'à 5 minutes de la fin que Milik a enlevé sa Parka pour remplacer l'international sénégalais.

Milik acheté et aussitôt revendu ?

Une décision qui met en tout cas en question l’avenir de Milik à l’OM. Sachant que Jorge Sampaoli sera toujours aux commandes la saison prochaine, le meilleur buteur du club cette saison (20 buts) a bien compris qu’il ne faisait pas partie des plans, alors que l’OM va lever son option d’achat devenue obligatoire. Arek Milik, qui a envie de rester à Marseille en cas de qualification en Ligue des Champions, ce qui semble bien parti, pourrait tout de même être attentif aux offres s’il devient un second choix en attaque. Il faut dire que l’entraineur argentin lui préfère donc Bamba Dieng, voire Dimitri Payet en faux-9. Ce ne sera probablement pas le cas ce dimanche soir face à l’OL, où Milik est cette fois-ci bien attendu comme titulaire, avec la possibilité de marquer des gros points pour reprendre sa place dans le 11 de départ pour la fin de saison.