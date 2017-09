OM : Vainqueur demande des explications à Marseille

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Désormais joueur d'Antalyaspor dans le championnat turc, William Vainqueur l'a encore mauvaise contre l'Olympique de Marseille.

Suite à une bonne dernière saison en prêt, William Vainqueur souhaitait définitivement quitter l'AS Rome pour rejoindre le club phocéen lors du dernier mercato estival. Mais malgré cette volonté personnelle, le milieu de terrain de 28 ans n'a pas trouvé d'accord avec la direction olympienne, qui n'a pas forcément eu envie de le faire revenir après avoir recruté Luiz Gustavo. Un véritable crève-coeur pour Vainqueur, qui n'oubliera jamais son passage à l'OM.

« Je suis un supporter de Marseille. J'aime Marseille. Est-ce que je voulais rester à l'OM ? Oui. Il y a eu des discussions pour que je reste à Marseille ? Oui. Mais je pense que tout n'a pas été fait pour que je reste à l'OM. Ce n'est pas le salaire qui les a bloqués. Je ne sais pas ce qui a bloqué. De mon côté, j'étais prêt à faire des sacrifices et des efforts pour rester. Quand deux personnes ont envie de faire des efforts, on trouve toujours une solution. J'ai toujours rêvé de jouer à l'OM, je l'ai fait. Je n'ai rien à me reprocher. C'est passé, et je suis de tout coeur avec l'OM, je suis confiant pour le nouveau projet. J'ai mis du temps à digérer cette étape, mais maintenant je suis tourné vers Antalya. Je suis très heureux ici. Est-ce que je pourrais revenir à l'OM ? Bien sûr », a lancé, sur le Canal Football Club, Vainqueur, qui a donc posé ses valises en Turquie après un été mouvementé, au cours duquel il aurait pu revenir en L1 puisque Nantes et Bordeaux le voulaient, mais il ne se voyait pas ailleurs qu'à Marseille en France.