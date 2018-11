OM : Une vente à 20 ME pour se payer enfin un avant-centre au mercato ?

Dans : OM, Mercato.

La première partie de saison de l’Olympique de Marseille est en train de sérieusement vaciller cet automne.

La Coupe d’Europe, c’est déjà terminé, et les performances en championnat se sont guère meilleures, avec une place hors du podium, derrière Lyon, Montpellier ou Lille. Cette mauvaise passe pourrait permettre de faire le tri dans l’effectif au mois de janvier. Plusieurs départs sont souhaités par les dirigeants, comme ceux de Sertic, Abdennour ou Hubocan. L’idéal pour Rudi Garcia serait aussi qu’un attaquant parte, pour faire de la place pour une recrue. Mais avec quel argent ?

Car l’OM n’a pas l’intention de faire de grosses dépenses cet hiver, et aucune rentrée d’argent copieuse n’est prévue au mercato. Aucune ? Un seul joueur pourrait être vendu et rapporter des fonds au club provençal. Selon L’Equipe, il s’agit de Morgan Sanson, l’un des rares à être au niveau en ce début de saison, qui demeure encore jeune (24 ans) et avec une belle valeur marchande. Il avait été courtisé par quelques clubs européens l’été dernier, et pourrait ainsi permettre à l’OM de toucher près de 20 ME. Des formations anglaises et le FC Séville, qui s’étaient renseignés l’été dernier, pourraient donc à nouveau tenter leur chance cet hiver si jamais les dirigeants marseillais décidaient qu’il était nécessaire de boucler cette belle vente pour recruter en attaque.