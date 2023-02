OM : Une vente à 10 millions déjà actée, Longoria jubile

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

En fin de mercato hivernal, Pape Gueye a rejoint le FC Séville en prêt. Et le club andalou est plus que satisfait par le milieu de terrain phocéen.

Barré par la concurrence et plus forcément dans les plans d'Igor Tudor, Pape Gueye a filé au FC Séville en fin de mercato hivernal. Le milieu de terrain sénégalais a découvert un nouveau championnat mais plutôt bien entouré, car il a en effet retrouvé en Andalousie Jorge Sampaoli. Pape Gueye prend ses marques avec le FC Séville et a pour le moment pris part à deux rencontres avec les Rojiblancos. Mais déjà, le club espagnol songe à garder Pape Gueye pour de nombreuses années, conscient de sa marge de progression et de son niveau actuel satisfaisant.

Gueye vendu, ça sent bon pour l'OM

🚨Accord verbal entre l'OM et Séville pour le transfert définitif de Pape Gueye à hauteur de 10 M€ !



(@relevo) pic.twitter.com/NNvwbutLN4 — BeFootball (@_BeFootball) February 13, 2023

Selon les informations de Relevo, un accord verbal entre l'OM et Séville existe pour le transfert définitif de Pape Gueye à hauteur de 10 millions d'euros. Une bonne nouvelle pour les Phocéens, alors que le contrat du Sénégalais de 24 ans prendra fin en juin 2024. Il y a cependant un petit hic, car Séville ne compte pas se précipiter et veut voir comment Pape Gueye évoluera dans les prochaines semaines, malgré un avis favorable. De plus, les Andalous souhaitent également attendre de savoir ce qu'il en sera de l'affaire judiciaire autour de Pape Gueye. Car le Sénégalais est au coeur d'une affaire à la suite de son transfert avorté à Watford avant sa décision de rejoindre l'OM, à l'été 2020. Il avait été suspendu dans un premier temps 4 mois par la FIFA avant que Le Tribunal Arbitral du Sport décide de suspendre la décision à l'encontre de l'ancien Havrais. Mais cette histoire n'est pas encore terminée. Que ce soit l'OM, Séville ou Pape Gueye, on se prépare encore à pas mal de scenarii possibles. Mais si tout va dans le bon sens, le milieu de terrain pliera bien bagages définitivement de l'OM l'été prochain, pour le plus grand bonheur des caisses phocéennes.