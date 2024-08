OM ‍: Une signature explosive revient à la Une ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille n'a pas encore terminé son mercato, mais les supporters se demandent qui seront les derniers renforts détectés par Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Un nom est ressorti de nulle part.

L'OM fera ce dimanche soir sa première sortie de la saison au Vélodrome. Et l'impatience est grande pour les fans marseillais, les billets s'étant arrachés. Mais dans les coulisses, les dirigeants du club phocéen travaillent toujours sur le marché des transferts, à la fois parce qu'ils veulent vendre les lofteurs, mais également apporter encore un ou deux renforts à l'effectif de Roberto De Zerbi. Alors, la moindre rumeur est scrutée sur les réseaux sociaux où les insiders pullulent actuellement.

Dernier bruit en date, celui relayé par le compte Algeria Actu Foot qui affirme que les dirigeants marseillais auraient renoué le fil du dialogue avec Youcef Atal. On s'en souvient, le nom de ce dernier avait circulé du côté de la Commanderie, mais l'international algérien avait été rattrapé par sa condamnation en début d'année pour « provocation à la haine raciale ». Et le deal qui semblait proche d'être acté avait finalement été oublié par l'Olympique de Marseille, provoquant une première polémique avant celle engendrée par la signature de Mason Greenwood.

Youcef Atal et l'OM, le retour de la rumeur

Selon l'insider algérien : « Youcef Atal est sur le point de rejoindre l'Olympique de Marseille ! Un rendez-vous a eu lieu avec les responsables du club. » Une information assez étonnante tout de même et qui n'a cependant pas tenu très longtemps. Car dans la foulée de ce message, Santi Aouna, journaliste très bien informé, a tordu le cou à ce soi-disant rendez-vous entre l'OM et le défenseur de 28 ans, pour le moment libre de tout contrat. « Il n'y a eu aucun meeting entre le joueur et le club », a rapidement démenti notre confrère, qui referme donc la porte à cette possibilité de voir Youcef Atal signer d'ici à la fin du mercato avec l'Olympique de Marseille. L'ancien joueur de Nice est toujours dans l'attente d'une belle opportunité pour reprendre le fil de sa carrière.