OM ‍: Une recrue arrive de la CAN avec un grand état de fraîcheur

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir lors de la Coupe d'Afrique des Nations, le Nigéria a logiquement pris le meilleur sur le Cameroun. L'OM va pouvoir souffler en retrouvant deux joueurs des Lions Indomptables.

Le Cameroun n'aura pas fait long feu à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les Lions Indomptables se sont arrêtés en huitièmes de finale après une défaite logique face au Nigéria de Victor Osimhen. Si cette élimination est bien évidemment un coup dur pour les joueurs camerounais, elle est en revanche un soulagement pour pas mal de clubs en Europe qui vont retrouver leurs joueurs. C'est notamment le cas de l'OM, handicapé par de nombreuses absences liées à la CAN.

Moumbagna, déjà du pain sur la planche à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Gennaro Gattuso va retrouver à l'entrainement dans les prochaines heures Simon Ngapandouetnbu mais surtout Faris Moumbagna. L'attaquant camerounais est une nouvelle recrue et est attendu de pied ferme par l'entraîneur italien. Point positif, l'ancien de Glimt va arriver relativement frais sur la Canebière car il n'a pris part qu'à 5 petites minutes à la CAN. Et c'était ce samedi soir lors du temps additionnel face au Nigéria. L'OM, après son match nul face à Monaco ce samedi soir, va devoir désormais se projeter sur son Olympico contre l'Olympique Lyonnais. Faris Moumbagna pourrait avoir un rôle à jouer, alors que Vitinha, qui n'en finit plus d'inquiéter, est annoncé sur le départ en cette toute fin de marché des transferts hivernal. Le temps presse aussi pour la direction phocéenne afin de régler d'autres arrivées. Faris Moumbagna a déjà joué 16 matchs cette saison avec son ancien club de Glimt, pour 6 buts et 1 passe décisive délivrée. A l'OM, il ne manquera pas de pression mais une place de titulaire est à aller chercher.