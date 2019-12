OM : « Une équipe de chiens », Sanson explique la méthode Villas-Boas

Dans : OM.

Morgan Sanson, milieu de l’OM, après le succès et son nouveau but contre Bordeaux (3-1) : « Les résultats amènent forcément la confiance. Mais on a un leader avec nous, c'est le coach. Il arrive à tous nous faire nous surpasser sur le terrain. On tire tous dans le même sens. Durant la mi-temps, le coach ne nous a pas dit grand-chose, mais qu'il fallait faire plus, qu'on devait retourner le Vélodrome pour emmener ce douzième homme avec nous. On a su marquer avec Amavi, que je félicite d'ailleurs pour son retour en forme. Il nous a mis sur les bases de la victoire, puis on a mis le deuxième, et le troisième but en fin de match. Cela a quand même été dur, car on a souffert en première période, on a reculé et eu moins d'occasions. Mais en deuxième période, on a été bon. On a frappé 25 fois au but je crois, donc on mérite quand même cette victoire... On est revenu grâce à ce stade et à nous, aussi. On se dépouille les uns pour les autres et on est une équipe de chiens. C'est ça qui fait la différence ces derniers temps. Depuis quelques matchs, on ne s'enflamme pas. On savoure, car ce n’est pas anodin de faire six victoires d'affilée. Notre prochain déplacement à Metz sera périlleux, mais on va bien récupérer avant », a-t-il lancé sur Canal+.