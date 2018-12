OM : Une bonne vieille piste pas trop chère, la recette du mercato de l'OM ?

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Encore et toujours à la recherche d'un grand attaquant pour le mercato à venir, l'Olympique de Marseille s'intéresse à un Ivoirien évoluant en Suisse.

Dans ses voeux pour la nouvelle année 2019, le club phocéen a réclamé un nouvel avant-centre. Konstantinos Mitroglou et Valère Germain ne faisant pas l'affaire depuis l'été 2017, sachant qu'ils n'ont marqué que six buts à eux deux depuis le début de la saison, l'OM a tranché. Les deux attaquants ne seront pas retenus au prochain mercato, et la direction olympienne s'est une nouvelle fois mise en quête de la perle rare en attaque. Si plusieurs pistes sont évoquées ces derniers temps, celle menant à Roger Assale rejaillit.

En effet, d'après les informations du 10 Sport, Marseille a des vues sur l'Ivoirien des Young Boys Berne. « Le joueur est suivi de longue date par le club. Son profil plaît aux recruteurs marseillais. A priori, aucun contact concret n’aurait été amorcé pour l’instant, mais Assale fait partie des profils sur lequel l’OM est susceptible d’avancer dans les prochaines semaines », explique le média. Auteur de six buts en 16 matchs de championnat cette saison, et évalué à 7 millions d'euros, le joueur de 25 ans sera-t-il le buteur digne de ce nom attendu par Rudi Garcia en janvier ? L'avenir se chargera de le dire.