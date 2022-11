OM : Une affaire en or avec ce défenseur algérien ?

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Alors que la Coupe du monde bat son plein au Qatar, les différents clubs préparent le retour des championnats et l'arrivée du mercato hivernal. L'OM commence déjà à se concentrer sur le marché des transferts et a ciblé un ancien joueur de Ligue 1 pour améliorer son secteur défensif.

Après un début de saison contrasté, l'OM souhaite se reprendre et réaliser une meilleure seconde partie de saison. Les Phocéens sont actuellement quatrièmes de la Ligue 1 et éliminés de toutes les compétitions européennes. L'OM a désormais l'objectif de bien terminer l'exercice 2022/2023 en terminant sur le podium du championnat et pourquoi pas remporter la Coupe de France. Mais pour y parvenir, les Marseillais vont avoir besoin de renforts. Avec la trêve internationale, plusieurs joueurs vont devoir repartir sur de très bonnes bases en janvier. L'OM et Pablo Longoria ont prévu cela et souhaitent anticiper en augmentant l'effectif. Le club de la cité phocéenne pisté l'ancien joueur du Stade Rennais Ramy Bensebaini.

L'OM jette son dévolu sur Bensebaini

Selon les informations de La Minute OM, Pablo Longoria est séduit par le profil de l'Algérien. Déjà auteur de 6 buts cette saison, Ramy Bensebaini est capable d'évoluer défenseur central, latéral gauche et parfois piston dans une défense à 3 ou à 5. Un joueur polyvalent qui pourrait parfaitement plaire à Igor Tudor, capable de changer de dispositif selon l'adversaire de l'OM. Le joueur de 27 ans a joué trois saisons à Rennes avant de s'envoler au Borussia Mönchengladbach où il réalise son meilleur début de saison depuis son arrivée en Allemagne. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'international algérien (51 sélections) n'a toujours pas prolongé avec les Fohlen. L'OM compte bien en profiter et proposer une offre dès cet hiver, lors du mercato. Le vainqueur de la CAN 2019 ne dispute pas le Mondial et reste donc en très bonne forme pour terminer la saison et aider l'OM à remplir ses objectifs.