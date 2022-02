OM : Ünder c’est 40 millions, le PSG est prévenu

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de 9 buts et 2 passes décisives depuis son arrivée à l’OM cet été, Cengiz Ünder est surveillé par le PSG selon la presse turque.

Lundi, les médias ont surpris tout le monde en Turquie en dévoilant un intérêt du Paris Saint-Germain pour Cengiz Ünder, auteur d’un excellent début de saison à l’Olympique de Marseille. Virevoltant et décisif sur son côté droit, l’ancien attaquant de l’AS Roma et de Leicester aurait les faveurs de la direction parisienne pour renforcer et rajeunir le secteur offensif du PSG à moindre coût. L’information est bien sûr à prendre avec des pincettes mais en considérant qu’elle est exacte, le club de la capitale ne devrait pas pousser la piste Cengiz Ünder très loin. Et pour cause, à en croire Le Phocéen, il n’y a aucune chance que le Paris SG récupère l’ailier droit de l’OM à prix cassé. Au contraire, tandis que Marseille s’est déjà assuré la signature de Cengiz Ünder pour 8 millions d’euros au mois de juin, le Turc vaut déjà quatre fois le prix de cette option d’achat fixée au début de la saison 2021-2022 selon le média.

Under à l’OM pour 8 ME, il vaut déjà 4 fois plus

« Selon nos informations, les éventuelles sanctions de la FIFA ne peuvent pas remettre en question ce deal ! L'OM aura donc la main sur le dossier Cengiz Under, dont on peut d'ores et déjà dire qu'il a réussi sa première saison à Marseille (avec 10 buts, si l'on compte le csc de Bard à Nice en coupe de France la semaine dernière qu'il fait plus que provoquer). Après, il ne faut peut-être pas crier victoire trop vite, surtout en ce qui concerne le football et le mercato. Le PSG, qui ne devrait pas prolonger en fin de saison au même poste Angel Di Maria (qui vient de fêter ses 34 ans) peut toujours proposer trois ou quatre fois plus à l'OM, une fois le chèque adressé à la Roma encaissé. Tout est possible. Mais s'il y a bien une certitude, c'est que l'OM sera en position de force sur ce dossier » estime Le Phocéen, pour qui l’Olympique de Marseille a toutes les cartes en main pour conserver Cengiz Ünder dans son effectif à l’issue de la saison. Et dans le cas où le Turc viendrait à partir, ce serait automatiquement pour un gros paquet d’argent. Une gestion parfaite de la part de Pablo Longoria sur ce coup-là…