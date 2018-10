OM : Un transfert à l'OM ? Impossible n'est pas Koscielny !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

De retour sur les pelouses après une grave blessure au tendon d’Achille qui l’a privé du Mondial Laurent Koscielny se concentre à 200% sur Arsenal.

Mais lorsqu’on lui demande si un retour en France est envisageable dans les prochains mois, l’international français laisse clairement la porte ouverte. « Je sais que ce serait bien pour ma famille de rentrer en France » concède notamment le vice-champion d’Europe, lequel n’a par ailleurs pas fermé la porte à l’Olympique de Marseille, où il a parfois été annoncé depuis le rachat du club par Frank McCourt en 2016.

« J’ai aussi des choix à faire par rapport à ma famille. Je sais qu’un retour en France, pour ma famille, ce serait bien. Est-ce que ce sera à la fin de ma carrière, ou est-ce que j’aurai le temps de jouer en Ligue 1, je ne sais pas. Jouer à Marseille un jour ? Je ne dis pas "impossible", mais il me reste deux ans à Arsenal, je ne sais pas comment je vais revenir avec cette blessure, je ne sais pas si je vais avoir le temps de jeu que j’espère. Il y a plein de questions auxquelles je n’ai pas de réponse pour le moment. Donc je laisse le temps passer un peu, après, j’aurai certainement des choix à faire, mais je pense que j’arrive à un âge où ce n’est pas ma personne qui compte le plus » a confié le défenseur de 33 ans dans une interview accordée à Canal Plus. Cette piste aurait fait l’unanimité il y a un an dans la cité phocéenne… Mais maintenant, cela est moins certain.