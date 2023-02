OM : Un record sinon rien, le Vélodrome va étouffer le PSG

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM compte bien se mêler à la course au titre en Ligue 1 le plus longtemps possible cette saison. En cas de victoire contre le PSG dimanche soir, les Phocéens se rapprocheraient un peu plus de leur objectif.

A Marseille, la pression monte doucement mais sûrement avant la réception du PSG en Ligue 1. L'OM n'est qu'à 5 points du club de la capitale et ferait un énorme coup en battant les Parisiens. Surtout que ces derniers ne sont pas en grande forme. Les hommes d'Igor Tudor, qui ont en plus récemment éliminé le PSG de la Coupe de France, croient plus que jamais en leur bonne étoile. Et c'est aussi le cas des supporters phocéens, qui veulent donner de la voix dimanche soir au Stade Vélodrome. Et cette rencontre qui s'annonce sera tout simplement historique dans l'histoire de l'Olympique de Marseille.

Le Stade Vélodrome sera en fusion, le PSG est prévenu

En effet, le record d’affluence du Stade Vélodrome sera battu dimanche soir pour le classique OM-PSG. Ce choc détrônera la rencontre OM-OL de la saison 2019-2020, qui avait réuni jusqu'à 65 421 spectateurs. Les joueurs du PSG sont donc prévenus, c'est dans une atmosphère bouillante qu'ils seront reçus à Marseille. L'objectif est de tout mettre en oeuvre pour que l'OM puisse prendre le meilleur sur les champions de France. Attention tout de même au club de la capitale, qui est certes en manque de confiance et de cohérence tactique mais qui bénéficiera de la présence non-négligeable de Kylian Mbappé. Le champion du monde tricolore est en forme et compte bien tout donner pour offrir la victoire à son équipe et calmer le Stade Vélodrome. Surtout que l'attaquant français n'est plus qu'à deux petits buts du record d'Edinson Cavani (200 buts) comme meilleur buteur de l'histoire du PSG. Quoi de mieux qu'un Classique de Ligue 1 à Marseille pour marquer les esprits ?