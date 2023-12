OM ‍: Un plan anti-Aubameyang, l’Angleterre tremble

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En tête de son groupe, l’OM vise au minimum un match nul à Brighton pour se qualifier directement en 8es de finale d’Europa League. En Angleterre, l’arme n°1 des Marseillais se nommera Pierre-Emerick Aubameyang.

Auteur de sept buts lors des quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang est indiscutablement l’arme offensive n°1 de l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. L’international gabonais retrouve enfin son niveau et enchaine les buts, ce dont l’OM avait cruellement besoin. Sur la scène européenne, « Auba » n’a jamais été en panne et c’est en partie grâce à ses buts que le club phocéen s’est hissé à la première place de son groupe, devant l’Ajax, l’AEK Athènes et Brighton.

Jeudi, les Olympiens se déplacent en Angleterre avec l’objectif de faire au minimum un match nul, ce qui leur permettrait de terminer en tête de leur poule et de se qualifier directement en 8es de finale de l’Europa League sans passer par les 16es de finale contre un reversé de Ligue des Champions. Du côté des observateurs du football anglais, l’optimisme n’est pas vraiment de rigueur au vu de la forme étincelante de l’OM sur les derniers matchs. Spécialiste du football français Outre-Manche, le journaliste Jeremy Smith a confié sur le site Susses World que Pierre-Emerick Aubameyang faisait peur et que le Gabonais allait focaliser l’attention jeudi.

« Aubameyang avait l’air un peu perdu en championnat cette saison, manquant beaucoup d’occasions mais lors des quatre derniers matchs, il vient de marquer sept buts dont un triplé contre l’Ajax. Il arrive en grande forme même si pour moi, le joueur le plus influent du moment à l’OM est Jonathan Clauss, l’arrière droit devenu international français. Il est le défenseur marseillais le plus constat mais aussi le joueur le plus créatif offensivement. La forme récente de Pierre-Emerick Aubameyang donne une orientation différente au jeu de l’OM (…) Brighton a été victime de l’impact physique de Marseille au match aller, ils n’étaient pas prêts. Au vu de la forme d’Aubameyang, je pense que les Anglais vont concéder au moins un ou deux buts » a estimé le journaliste, plutôt confiant pour l’Olympique de Marseille avant ce déplacement très attendu sur la pelouse de Brighton. Après des victoires face à des équipes en crise (Ajax, Rennes, Lyon, Lorient), l’équipe de Gennaro Gattuso voudra réaliser un gros coup face à un beau club de Premier League, en s’imposant et en s’assurant ainsi la 1ère place du groupe.