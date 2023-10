OM ‍: Un nouveau leader complique les choix de Gattuso

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Vainqueur face à l’AEK Athènes (3-1) jeudi en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a pu compter sur un excellent Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain pourrait vite devenir incontournable et changer les plans du coach Gennaro Gattuso.

C’est sans doute la meilleure performance de Geoffrey Kondogbia avec l’Olympique de Marseille. Contre l’AEK Athènes, le milieu de terrain a fait parler ses qualités athlétiques à la récupération, mais aussi sa justesse technique dans la circulation du ballon. Un match référence pour l’international centrafricain qui a impressionné William Prunier.

« Techniquement, il a su accélérer ou temporiser quand il le fallait, ou trouver la bonne passe en cassant les lignes, a commenté l’ancien Marseillais dans La Provence. Il a percuté et montré de belles qualités de relance. C’est un joueur de haut niveau, il va monter en puissance s’il joue plus souvent. Dans cette équipe qui manque de leader et où pas grand monde prend ses responsabilités, il peut en devenir un parce qu’en plus de ses qualités, il est malin et a du vice. »

Kondogbia plus à l'aise dans le 4-3-3

Encore faudrait-il que Geoffrey Kondogbia soit plus souvent disponible. Depuis son arrivée cet été, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid n’a pas été épargné par les blessures. « Je me sens bien, a-t-il rassuré jeudi soir. J’espère que je vais enfin pouvoir enchaîner les matchs. » Et si possible dans les meilleures conditions, soit dans un schéma en 4-3-3 comme face aux Grecs, alors que Gennaro Gattuso optait plutôt pour un 4-2-3-1.

« Le milieu à trois s’est bien passé, j’ai aussi des grands joueurs autour de moi donc ça m’a aidé. Ce sont des joueurs d’expérience, donc cela a été facilité par la communication. Valentin a une très bonne lecture du jeu, il sait quand libérer les espaces, donc on essaie de s’adapter à trois. Pour nous, c’est plutôt facile. Désormais, il va falloir enchaîner les matchs pour avoir des automatismes, mais personnellement, ça m’a plutôt plu », a savouré Geoffrey Kondogbia, à l’aise aux côtés de Valentin Rongier et Jordan Veretout.