OM ‍: Un joueur viré, il a osé réclamer de l'argent à Longoria

Le mercato de l'Olympique de Marseille s'est un peu calmé, mais cela n'empêche pas Pablo Longoria d'avoir des dossiers à régler. C'est notamment le cas de celui de Pau Lopez.

Les dirigeants de l'OM ne l'avaient pas vu venir, pourtant le club italien de Côme a finalement décidé de recruter Emil Audero, le portier italien venant s'ajouter à Pepe Reina sur le banc du promu en Serie A. Un sacré coup dur pour le club phocéen qui pensaient bien pouvoir envoyer Pau Lopez en Italie, sachant que Renato de Zerbi ne compte pas du tout sur le gardien de but espagnol estimant que ce dernier n'avait pas les qualités nécessaires pour le style de jeu qu'il souhaite imposer à son équipe. Pendant des semaines, les deux clubs ont négocié et l'Olympique de Marseille avait même accepté un prêt avec une option d'achat à 9 millions d'euros si Côme conservait sa place en Serie A en fin de saison. Tout semblait être bouclé, sauf que Pau Lopez a tenu à défendre ses droits et surtout son salaire marseillais, lequel était un des meilleurs du vestiaire de l'OM.

Pau Lopez ne veut pas perdre d'argent dans le transfert

C'est La Provence qui le révèle, afin d'accepter de signer avec le club italien, le gardien de but de 29 ans, qui a encore deux ans de contrat avec l'OM, a demandé de l'argent à Pablo Longoria pour compenser le manque à gagner s'il acceptait de rejoindre Côme et d'y rester la saison prochaine. « A contrecœur, le tandem Longoria-Benatia aurait satisfait sa demande…uniquement en cas de mutation définitive, précisent nos confrères marseillais, lesquels ajoutent que face à l'échec constaté dans ce dossier, la sanction serait déjà tombée pour Pau Lopez. A la Commanderie, on promet que quoi qu’il advienne, Pau Lopez ne portera plus jamais la tunique immaculée. Promu paria, le natif de Gérone profite de ses derniers jours en Provence pour faire plus ample connaissance avec Jean-Pierre Papin (Ndlr : JPP gère la réserve de l’OM. » Mis au placard à perpétuité, Pau Lopez va donc devoir se trouver un nouveau club ou accepter de passer la saison dans les tribunes du Vélodrome, mais en attendant, l'Olympique de Marseille n'a toujours pas de gardien de but numéro 1. Et ça, c'est un vrai problème à un peu plus de deux semaines de la reprise du championnat de Ligue 1.