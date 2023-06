OM ‍: Un joueur mystère de la Juventus arrive ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans le cadre des négociations pour le transfert d’Arkadiusz Milik, l’OM pourrait récupérer un joueur de la Juventus Turin à moindre frais durant ce mercato.

Prêté avec option d’achat à la Juventus Turin cette saison, Arkadiusz Milik est temporairement de retour à Marseille. Et pour cause, la Vieille Dame n’a pas levé l’option d’achat à 7 millions d’euros pour recruter l’international polonais de l’OM. Cela ne signifie pas pour autant que l’ancien buteur de Naples portera les couleurs phocéennes la saison prochaine. La Juventus Turin souhaite toujours recruter Milik mais aimerait faire baisser le montant de l’option d’achat ou revoir certaines conditions d’un potentiel transfert.

A en croire les informations de L’Equipe, l’entraîneur turinois Massimiliano Allegri a confirmé à sa direction qu’il voulait conserver Arek Milik dans son effectif la saison prochaine. Le club italien a ainsi tenté une première approche auprès de Pablo Longoria en demandant un nouveau prêt… sans réussite puisque le club italien voulait une obligation d’achat conditionnée à une qualification directe en Ligue des Champions. Hors de question pour Marseille d’accepter de telles conditions.

Milik échangé avec un joueur de la Juventus ?

Pablo Longoria est ouvert à un nouveau prêt avec option d’achat mais le président de l’OM veut que les conditions soient plus faciles pour que cette option devienne obligatoire et se transforme en transfert. Les négociations se poursuivent donc et pourraient aboutir sur un accord rapidement avec une surprise à la clé : la possible venue dans le cadre de ce deal d’un joueur de la Juventus Turin à l’Olympique de Marseille. Ces dernières heures, cette hypothèse était discutée par les dirigeants des deux clubs. Dans le même temps, Gianluca Di Marzio affirme que l’accord n’est plus très loin entre la Juve et l’OM pour le nouveau prêt avec option d’achat de Milik, sans que les conditions de l’option d’achat ne soient en revanche dévoilées.