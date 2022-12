OM : Un international néerlandais proche de Marseille !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devrait se montrer particulièrement actif sur le marché des transferts cet hiver. Mais Pablo Longoria veut également préparer quelques coups pour l'été prochain.

Pablo Longoria sait que les prochaines semaines vont encore être chaudes à l'OM. Le club phocéen a besoin de renflouer ses caisses tout en restant le plus compétitif possible. Un vrai travail d'équilibriste pour le président marseillais, mis sous pression par Frank McCourt. Lors des prochaines fenêtres de mercato, l'OM va devoir se montrer intelligent et pas trop dépensier. Encore une fois, des joueurs en prêt ou en fin de contrat devraient débarquer. Ce sera le cas cet hiver mais également l'été prochain, en fonction du classement final de l'OM en Ligue 1. Selon les informations de Football Club de Marseille, la direction phocéenne place déjà ses pions dans le dossier d'un international néerlandais.

L'OM sous le charme de De Vrij

Le média marseillais indique en effet que Pablo Longoria est très intéressé à l'idée de recruter Stefan De Vrij. Le défenseur central est expérimenté au plus haut niveau et sera en fin de contrat en juin 2023 avec l'Inter. Un coup qui plait beaucoup au président de l'OM. L'idée est de l'associer la saison prochaine à Chancel Mbemba et Eric Bailly. De Vrij est vu comme un joueur pouvant parfaitement s'inscrire dans les plans d’Igor Tudor. Le joueur de l'Inter peut jouer axe droit ou gauche d'une défense, ce qui en ferait une plus-value certaine pour l'entraineur croate. Nul doute qu'une qualification pour la prochaine Ligue des champions en fin de saison mettrait encore plus de poids dans les négociations avec le joueur de 31 ans, que l'Inter devrait de toute manière laisser filer l'été prochain. A l'OM de mettre toutes les chances de son côté pour rester attractif et rassurer ses supporters, toujours très exigeants lors des périodes de mercato.