OM ‍: Un international néerlandais pour 0 euro, De Zerbi valide

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM ne compte pas chômer cet hiver sur le marché des transferts. Le club phocéen se cherche notamment un nouveau défenseur et pourrait trouver son bonheur aux Pays-Bas du côté de l'Ajax.

A Marseille, le rythme de lancement va déjà très vite en ce début d'année 2024. Roberto De Zerbi et ses hommes ont de forts objectifs et mettent tous les ingrédients pour se montrer à la hauteur des attentes depuis l'arrivée de l'Italien l'été dernier. Cependant, l'ancien de Brighton est un personnage exigeant qui souhaite que son effectif soit encore renforcé. En ce sens, De Zerbi insiste auprès de sa direction pour le recrutement d'un nouveau défenseur central, surtout que Lilian Brassier se rapproche de plus en plus d'un départ. Si Kevin Danso plait à l'Olympique de Marseille, c'est finalement aux Pays-Bas que les Phocéens pourraient trouver leur bonheur.

L'OM a des vues sur Rensch

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Devyne Rensch (@devynerensch)

Selon les informations du média néerlandais AD, l’OM est en effet très intéressé par le défenseur de l'Ajax Devyne Rensch (21 ans). Le joueur hollandais sera en fin de contrat à l'issue de la saison, ce qui pourrait faciliter un départ en France dans les prochaines semaines. Rensch est estimé à quelque 12 millions d'euros, mais le club néerlandais sera ouvert à baisser ce montant afin de ne pas laisser filer libre l'international batave. Cette saison avec l'Ajax, Devyne Rensch a pris part à 24 matchs toutes compétitions confondues. Sa polyvalence, lui qui peut aussi jouer latéral droit et latéral gauche, plait beaucoup à l'OM, qui ne manquera pas de matchs importants à disputer lors de cette seconde partie de saison. Si une arrivée de Rensch ne se faisait pas cet hiver, on pourrait également prévoir une arrivée l'été prochain, sans que cela ne coûte un centime en indemnités de transfert aux Marseillais. A noter que l'AS Rome (qui a proposé 5 millions d'euros), Everton et Naples sont aussi dans le coup. L'OM va donc devoir faire vite pour se mettre ok avec Devyne Rensch.