OM : Un gros chèque cet hiver, Dieng agite le mercato

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2024, Bamba Dieng fait l’objet de négociations pour une prolongation à Marseille.

Aux yeux de Pablo Longoria, il n’est pas concevable de garder dans l’effectif de l’Olympique de Marseille un joueur à si forte valeur marchande avec seulement un an de contrat au compteur. Le président olympien souhaite donc prolonger Bamba Dieng dans les prochaines semaines et s’il n’y parvient pas, une vente du Sénégalais de 22 ans sera à l’ordre du jour. Cet hiver, les intentions de l’OM sont de conserver Bamba Dieng, doublure attitrée d’Alexis Sanchez à la pointe de l’attaque marseillaise. Mais comme souvent sur le marché des transferts, la Premier League est susceptible de bouleverser les plans des équipes de Ligue 1. Et pour preuve, le Daily Express dévoile que deux clubs anglais sont très intéressés par la signature de Bamba Dieng lors de ce mercato hivernal et sont prêts à dégainer une offre avant la fin du mois de janvier.

🚨 Exc: Brighton and Brentford are the two Premier League clubs showing the most interest in signing Marseille forward Bamba Dieng this month.



Other European sides are lurking but the player would favour a move to England. No bids on the table at this stage. #BHAFC #BrentfordFC pic.twitter.com/UyQ4RPfd9A