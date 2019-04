OM : Un géant d'Europe se pointe à Marseille pour causer mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, Bundesliga.

Ces dernières semaines, la mise à l’écart des cadres fait beaucoup réagir à l’Olympique de Marseille. Il faut dire que des joueurs tels que Luiz Gustavo ou encore Kevin Strootman ont perdu leur place et parmi les grands gagnants de ce changement de cap de la part de Rudi Garcia, on y retrouve Morgan Sanson. L’ancien milieu relayeur de Montpellier est de nouveau un titulaire à part entière aux yeux de son coach, et ses prestations ont visiblement convaincu certains clubs européens de miser sur lui lors du prochain mercato.

Selon les informations de TF1, c’est le cas de Wolverhampton, qui se veut ambitieux en Angleterre, mais surtout du Borussia Dortmund, actuellement leader de Bundesliga. Adepte du beau jeu, Lucien Favre connaît bien le Marseillais pour l’avoir croisé en Ligue 1, et souhaiterait le récupérer. Reste que l’affaire ne sera pas simple pour le BVB. En effet, Morgan Sanson fait partie des joueurs les plus bankables de l’effectif marseillais, et Jacques-Henri Eyraud souhaitera par conséquent en tirer la somme la plus élevée possible. Reste à savoir quel prix sera fixé par le président marseillais, et si un accord pourra être trouvé avec les géants allemands.