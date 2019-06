OM : Un géant d'Europe lorgne sur Hiroki Sakaï !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le mercato promet d’être mouvementé à Marseille. Et pour cause, aucun joueur ne semble certain à 100 % de poursuivre l’aventure.

Néanmoins, certains joueurs gardent une belle cote auprès des supporters en dépit d’une saison difficile, grâce à leur état d’esprit irréprochable. C’est le cas de Lucas Ocampos, de Luiz Gustavo ou encore de Hiroki Sakaï. Mais à en croire les informations obtenues par Sky Sports, l’international japonais a la cote auprès d’un géant d’Europe puisque Tottenham, récent finaliste de la Ligue des Champions, s’intéresse au Marseillais.

Effectivement, le défenseur de 29 ans est une piste de Mauricio Pochettino afin de combler les éventuels départs de Kieran Trippier et de Serge Aurier. Cependant, le dossier Hiroki Sakaï ne serait pas prioritaire aux yeux des dirigeants de Tottenham, qui estiment qu’il serait plus intéressant de miser sur des joueurs plus jeunes, potentiellement revendables. Reste que désormais, Mauricio Pochettino est le boss incontesté chez les Spurs. Et s’il souhaite impérativement Hiroki Sakaï, il sera difficile pour sa direction de s’y opposer. Il sera par ailleurs intéressant de voir combien l’OM réclamera pour son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2022.