OM : Un départ au mercato ? Thauvin n'y a même pas pensé

Auteur de 26 buts et 18 passes décisives la saison dernière, Florian Thauvin aurait pu quitter l’OM après la Coupe du monde.

Mais pour le plus grand bonheur de l’état-major marseillais, l’international français a décidé de poursuivre l’aventure dans la cité phocéenne. Dans un entretien accordé à La Provence, le directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta a confirmé que l’ancien attaquant de Bastia n’avait jamais eu l’intention de faire ses valises, malgré l’intérêt de plusieurs clubs comme le Bayern Munich ou Tottenham, qui s’étaient renseignés cet été.

« Il avait la volonté de rester avec nous. D'un côté, la Coupe du monde nous a fait du bien. Il est devenu champion du monde, il ne peut plus aller plus loin que ça. Après, on sait aussi que si on veut garder nos joueurs, il faut se qualifier pour la Ligue des champions chaque année. L'Atlético de Madrid n'est pas arrivé en finale de Ligue des champions d'une année sur l'autre. Il lui a fallu dix ans pour quitter la deuxième division, se qualifier en Ligue Europa, puis en Ligue des champions. Avec le temps, dix ans à peu près, l'Atlético peut maintenant garder un joueur comme Griezmann » a expliqué Andoni Zubizarreta, bien conscient que si l’OM veut conserver Florian Thauvin une saison supplémentaire, une qualification en Ligue des Champions sera indispensable. C’est de tout de façon, l’objectif majeur de la saison 2018-2019 fixé par Jacques-Henri Eyraud…