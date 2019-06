OM : Un coup de théâtre avec Mario Balotelli à Marseille ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

La courte pige faite par Mario Balotelli à l'Olympique de Marseille s'achève, l'attaquant italien retrouvant donc sa liberté. Et ce vendredi, les choses semblent évoluer dans l'esprit de l'attaquant transalpin, lequel semble finalement vouloir signer un vrai contrat sur plusieurs saisons avec l'OM. En effet, TMW annonce que la piste menant Super Mario à Brescia s'est définitivement évanouie, Mario Balotelli ne semblant pas vouloir revenir en Serie A lors de ce mercato. De son côté, citant des proches du joueur italien, CalcioMercato affirme que ce dernier a fait part de son désir de rester à l'Olympique de Marseille et donc de trouver un accord rapide avec Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt pour s'engager durablement avec l'OM.

Cependant, il y a plusieurs problèmes dans cet éventuel come-back de Mario Balotelli à Marseille. Le premier est que l'attaquant est suspendu pour les quatre premiers matches de la saison prochaine suite à son expulsion lors de la 38e journée de Ligue 1. Ensuite, il y a bien évidemment Mino Raiola. Car si Super Mario est pressé de connaître son avenir, son agent, dont la suspension a été levée jeudi soir, est lui surtout intéressé par le montant de la commission qu'il pourra prendre sur le transfert futur de Mario Balotelli. Et forcément cela n'annonce rien de bon pour les dirigeants de l'Olympique de Marseille qui connaissent le style Raiola. Autrement dit, même s'il donne la priorité à l'OM, Mario Balotelli est loin de faire son retour à la Commanderie.