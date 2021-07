OM : Un coup de poker tenté avec Kamara !

Dans : OM.

En fin de contrat en juin 2022, Boubacar Kamara a rejeté une première offre de prolongation de contrat de la part de l’Olympique de Marseille.

L’international espoirs français de 22 ans semble bien décidé à prendre son envol à l’étranger après trois saisons pleines à l’OM et un statut de titulaire indiscutable. Cela étant, les offres ne pleuvent pas sur le bureau de Pablo Longoria en ce début de mercato, ce qui a tendance à inquiéter la direction phocéenne. Et pour cause, la valeur marchande de Boubacar Kamara chute en raison de l’échéance de son contrat, ce qui incite le président olympien à tenter une nouvelle approche pour prolonger le bail de « Bouba ». C’est ainsi que selon les informations obtenues par Alfredo Pedulla, Pablo Longoria a transmis une seconde offre de prolongation de contrat à l’entourage de Boubacar Kamara.

Le journaliste italien affirme que les contacts se sont intensifiés entre les deux parties ces dernières 48 heures et que Pablo Longoria caresse toujours l’espoir de trouver un accord pour prolonger le contrat de Boubacar Kamara lors de ce mercato estival. En parallèle, deux clubs italiens continuent de scruter la situation du milieu défensif marseillais : la Lazio Rome et l’AC Milan, qui ne sont toutefois pas enclins à dépenser plus de 15 ME pour recruter Kamara, une somme jugée trop faible par la direction de l’OM. Ces dernières heures, la rumeur d’un intérêt de l’AS Monaco a également agité les réseaux sociaux, d’autant que le club de la Principauté serait prêt à poser 30 ME sur la table. Une offre susceptible de convaincre Marseille, mais qui ne s’est pas encore formalisée, raison pour laquelle la formation de Jorge Sampaoli fait le maximum pour convaincre Kamara de prolonger afin de rebooster sa valeur marchande et pourquoi pas de rester un an de plus en Provence.