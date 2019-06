OM : Un buteur ! Objectif n°1 de Marseille au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Les saisons se suivent et se ressemblent à l'Olympique de Marseille, puisque selon RMC le duo Villas-Boas - Zubizarreta a fait du recrutement d'un buteur la première priorité du mercato de l'OM. Malgré plusieurs pistes évoquées ces derniers jours, et l'éventuel désir de Mario Balotelli de continuer avec le club phocéen, l'entraîneur portugais et le directeur sportif espagnol partent d'une copie blanche, car l'attaquant attendu ne devait être ni Thuram, ni Wamangituka.

« André Villas-Boas et Andoni Zubizarreta ont d’ailleurs convenu que l’urgence était de recruter un buteur dans l’optique du départ de Mario Balotelli, qui ne devrait pas être retenu. Le profil de Marcus Thuram plaît en interne mais son dossier est jugé trop conséquent en terme de transfert, quand on sait que Guingamp demande plus de 15 millions et que le joueur a des touches en Angleterre. Le dossier Silas Wamangituka (Paris FC) a été étudié mais devrait être vite refermé », annonce RMC, qui affirme qu'André Villas-Boas s'installera définitivement à Marseille en fin de semaine prochaine, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de travailler activement sur le mercato de l'OM. Reste que dénicher un grand buteur n'est pas aisé, l'Olympique de Marseille a payé pour le comprendre ces dernières années.