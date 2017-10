OM : Un but, un rouge... Le match contrasté de Luiz Gustavo

Dans : OM, Ligue 1.

Recrue phare du dernier mercato estival de l'Olympique de Marseille, Luiz Gustavo montrait de belles choses depuis le début de la saison, mais ce dimanche soir lors de la victoire contre Nice (4-2), le milieu de terrain a réalisé un véritable match référence... enfin presque.

Intraitable dans l'entrejeu, où il a récupéré de nombreux ballons et s'est montré très juste, le Brésilien s'est d’abord illustré en marquant son premier but en Ligue 1 lors de son septième match avec l'OM d'une belle frappe de loin (48e)... avant d'être expulsé pour un tacle sur Lees-Melou (66e). Luiz Gustavo n'est donc pas encore parfait à l'OM, et il manquera surtout le choc face au PSG après la trêve.