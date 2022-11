OM : Un autre boulet de retour, Longoria en plein cauchemar

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devrait être très actif lors du prochain mercato hivernal. Les Phocéens pensent à vendre quelques joueurs, mais pourraient en récupérer d'autres...

Pablo Longoria et son staff auront pas mal de travail l'hiver prochain lors du mercato. Le président espagnol veut se débarrasser de certains joueurs talentueux. D'après L'Equipe, Bamba Dieng, Gerson et Dimitri Payet sont concernés. L'objectif de l'OM ? Récupérer de l'argent, alors que les caisses du club phocéen sont dans le rouge et que la récente élimination en Ligue des champions va poser problème. Et pour ne rien arranger, certains joueurs en prêt avec option d'achat n'apportent pas du tout satisfaction. Un retour à l'OM dans les prochaines semaines est même évoqué. C'est le cas pour Konrad De la Fuente, prêté à l'Olympiakos mais qui n'y a joué que deux rencontres. Selon Le Phocéen, l'Américain veut revenir à Marseille, idem pour le club grec, pas du tout convaincu par son profil.

Longoria, un terrible coup dur à venir ?

🔹Luis Henrique 🇧🇷 en manque de temps de jeu à Botafogo, pourrait revenir à l'OM des janvier !

Le club brésilien ne compte pas lever son option qui est sous certaines conditions. (@globoesporteSP) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/JEBpYluJpq — Infos OM (@InfosOM_) November 3, 2022

En plus de De la Fuente, l'OM pourrait aussi voir revenir cet hiver Luis Henrique. Prêté à Botafogo avec une option d'achat fixée à 8 millions d'euros, le Brésilien ne convainc pas. Le club ne voudra pas payer le montant demandé par l'Olympique de Marseille. Pire, selon le quotidien brésilien Globo Esporte, Botafogo n'est pas contre renvoyer Henrique sur la Canebière dans les prochaines semaines, désirant se projeter sur un autre joueur à recruter. De mauvaises nouvelles donc pour les Phocéens, qui vont devoir trouver une solution pour ces deux joueurs. Frank McCourt a récemment prévenu Pablo Longoria, des rentrées d'argent doivent être réalisées. Il en va du futur du projet de l'OM, alors qu'Igor Tudor pourrait lui aussi être débarqué si les mauvais résultats du club continuent. Ce dimanche soir, les Marseillais ont une belle occasion de rebondir en Ligue 1 lors de la réception de l'OL au Stade Vélodrome.