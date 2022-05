OM : Accord trouvé pour Kamara, l'Atlético rafle la mise

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Boubacar Kamara fait partie des cracks qui seront en fin de contrat en juin prochain. Le milieu de terrain phocéen ne prolongera pas son bail sur la Canebière.

A 22 ans, Boubacar Kamara fait déjà partie des joueurs phares de l'Olympique de Marseille. Capable de jouer en défense centrale ou au milieu de terrain, le joueur formé au club s'est très vite imposé comme une pièce incontournable des Phocéens. Cependant, le club olympien n'a pas géré de la plus belle des manières son joyau. Résultat, Boubacar Kamara se retrouvera en fin de contrat en juin prochain avec l'OM. Et le joueur n'a pas prévu de prolonger, surtout au vu des prétendants qui sont prêts à l'accueillir cet été. Alors qu'une bataille fait rage pour son profil et qu'il était plutôt annoncé en Premier League, on apprend ce lundi que Kamara sera bientôt un joueur de l'Atlético Madrid.

Kamara, destination Madrid ?

🔴 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 ! L'Atletico Madrid a bouclé l'arrivée de Boubacar Kamara ! 🤝



Le joueur avait des offres de clubs anglais et italiens.



(@TDfichajes) pic.twitter.com/cAv57i1ago — BeFoot (@_BeFoot) May 16, 2022

Selon les informations de Todofichajes, l'arrivée de Boubacar Kamara a en effet été bouclée par les Colchoneros, qui ont su se montrer plus convaincants que des équipes anglaises mais aussi italiennes. Le média rajoute que l'OM est déjà au courant du choix du joueur et que l'annonce officielle sera faite après la 38ème journée de Ligue 1. En cas d'arrivée dans la capitale espagnole, Kamara devra en tout cas très vite s'intégrer au système de jeu atypique de Diego Simeone. Reste à savoir à quel poste il sera utilisé par l'entraîneur argentin. Cette saison, Boubacar Kamara a été une des plaques tournantes du système de Jorge Sampaoli en disputant 47 matchs toutes compétitions confondues. Il pourrait donc jouer son dernier match sous le maillot ciel et blanc samedi soir prochain au Stade Vélodrome face au RC Strasbourg en Ligue 1. En cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions, voilà qui serait le meilleur moyen pour le joueur de dire au revoir aux fans de l'Olympique de Marseille.