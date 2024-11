OM ‍: Un attaquant poussé dehors par De Zerbi

Dans : OM, Mercato.

Par Quentin Mallet

Alors qu'il n'est utilisé ni en équipe première, ni avec la réserve, François-Régis Mughe pourrait prendre la porte dès cet hiver pour trouver du temps de jeu loin de Marseille.

La situation sportive autour de François-Régis Mughe est décidément bien particulière. L'attaquant camerounais ne joue tout simplement plus au football. Alors qu'il était considéré comme un grand espoir la saison dernière, celui qui est arrivé au centre de formation de l'Olympique de Marseille à ses 18 ans doit ronger son frein. Roberto De Zerbi ne compte absolument pas sur lui et l'a fait savoir en l'envoyant en réserve. Problème, même en National 3, il ne joue pas. Après une heure de jeu glanée le 24 août dernier contre l'équipe réserve de Montpellier, le natif de Douala (Cameroun) n'a même plus été appelé. Le moment parfait pour chercher un nouveau club ?

François-Régis Mughe vers un départ

🔵 Le profil de François Régis Mughe intéresse le FC Lugano et le FC Sion, des clubs de Super League Suisse.



L'attaquant camerounais de 20 ans est mis au placard par l'OM depuis le début de cette saison. 🦁🇨🇲



[https://t.co/nniCjGv1pj] pic.twitter.com/D2xhKAFROo — AllezLesLions (@AllezLesLions) November 1, 2024

Pour être dans un club qui lui accordera plus de temps de jeu, François-Régis Mughe doit absolument quitter l'Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi ne compte absolument plus sur lui, comme l'indique Africa Foot. Le média spécialisé affirme d'ailleurs que les agents du joueur cherchent activement une porte de sortie.

A 20 ans et sous contrat jusqu'en juin 2028, François-Régis Mughe ne doit pas manquer son départ. Dans la même situation l'an passé, il avait fini par être prêté à l'USL Dunkerque pour évoluer à un niveau plus faible en Ligue 2. Toutefois, son aventure nordiste ne s'était pas très bien passée non plus. En proie à de gros pépins physiques, il ne joue que 5 rencontres dans l'antichambre de l'élite et ne marque pas un seul but. Un espoir sur lequel l'Olympique de Marseille ne veut plus compter.

Pour rappel, Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 800 000€. Après négociations, un club de Ligue 2 serait bien opportun de le relancer sous la forme d'un prêt ou en transfert sec. Autrement, la Super League Suisse s'intéresserait aussi à lui.