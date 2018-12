OM : Un ancien raconte comment Garcia humilie les remplaçants

Dans : OM, Ligue 1.

Si l’Olympique de Marseille n’a plus le niveau de la saison dernière, c’est tout sauf un hasard.

Alors que le groupe semblait prêt à suivre l’entraîneur les yeux fermés, Rudi Garcia constate que son message ne passe plus. Pire encore, plusieurs joueurs ne supportent plus ses méthodes et son favoritisme envers certains cadres. De quoi frustrer les remplaçants, à l’image de son ancien milieu à Lille Ludovic Obraniak, qui n’est pas près d’oublier sa manière d’annoncer sa composition de départ.

« Il passe dans les chambres des joueurs, il le faisait déjà avec nous, a raconté le consultant de RMC. C’est un truc qui peut marcher quand tu gagnes. Mais quand il vient toquer à ta porte, tu demanderas à mon collègue de chambre qui était Franck Béria - lui s’enfermait dans la salle de bains car il était mort de rire - mais quand ça toquait à la chambre, tu savais que tu l’avais dans l’os. Il n’y a rien de pire que d’entendre le coach venir dans ta chambre deux heures avant le match. Et puis là il a un discours un peu mielleux, il essaie de t’endormir en te disant "oui mais…" »

Le danger pour Garcia

« J’avais une paire de glandes, tu ne peux pas t'imaginer, a poursuivi le champion de France 2011. Mais là, actuellement, tu ne peux pas avoir d’états d’âme avec les joueurs de l'OM. Tu ne t’embrouillais pas car tu avais les résultats. Devant moi tu avais Gervinho, Hazard et au milieu Cabaye, Balmont et ça fonctionnait. Dans ces cas-là tu ne peux pas revendiquer une place de titulaire. Aujourd’hui à l’OM il y a des bons joueurs qui commencent à trouver le temps long mais je pense qu’à un moment il faut arrêter de protéger certains. » A la longue, une fracture pourrait apparaître entre Garcia et son vestiaire...